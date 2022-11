Sky News testemunha detenções em protestos na China

Milhares de pessoas estão nas ruas em protesto contra as duríssimas medidas de confinamento. Muitos manifestantes chegaram a pedir a demissão do Presidente chinês e a exigir democracia e liberdade. A fúria popular começou com a morte de 10 pessoas num incêndio numa casa onde o socorro terá chegado demasiado tarde devido às restrições da pandemia. Estes protestos levaram à detenção de várias pessoas, como testemunharam os parceiros da SIC da televisão britânica Sky News.

A equipa de reportagem da Sky News esteve no meio dos protestos e testemunhou um dos momentos em que a polícia começa a deter manifestantes.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, acusou "forças com motivações ocultas" de "estabelecerem uma ligação" entre um incêndio mortal na cidade de Urumqi , no noroeste da China, e as medidas de bloqueio impostas no âmbito da estratégia de 'zero casos' de covid-19.

Sob a "liderança do Partido Comunista Chinês e (com) o apoio do povo chinês, a nossa luta contra a covid-19 vai culminar em sucesso", assegurou Zhao, em resposta à vaga de protestos ocorrida nos últimos dias.

As autoridades anunciaram hoje, porém, o relaxamento de algumas medidas de prevenção epidémica em diferentes áreas do país, após os protestos dos últimos dias, mas ressalvaram que a estratégia de "zero casos" vai ser mantida.