Governo chinês alivia restrições para tentar conter protestos

Apesar da repressão policial, ainda há algumas manifestações de protesto na China com confrontos entre manifestantes e os agentes. Para tentar acalmar os ânimos, as autoridades de Pequim anunciaram um alívio de medidas de restrição ainda em vigor, em várias regiões do país.

Os agentes com fatos de proteção contra a covid-19, usaram bastões contra os manifestantes e foram feitas dezenas de detenções. Do lado civil foram arremessados caixotes de lixo, pedras e garrafas de vidro.

Para tentar acalmar os ânimos, o Governo de Pequim anunciou levantamento de algumas das muitas medidas de restrição que ainda estão a ser impostas à população para travar a pandemia.

As autoridades não disseram que as regras seriam alteradas, mas reconheceram que a política covid zero tem causado perturbações e dificuldades a muitos chineses, sobretudo aos empresários.

A China aumentou a presença policial nas principais cidades, na sequência de manifestações que ocorreram no último fim de semana contra as medidas altamente restritivas de prevenção contra a covid-19.