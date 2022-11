Protestos na China: "O maior movimento de resistência coletiva no país em mais de 30 anos"

Os protestos contra a política "Covid Zero" continuam, na China, onde milhares de cidadãos saíram às ruas em mais de uma dezena de cidades para mostrar o descontentamento pela medida implementada pelo Governo chinês.

Germano Almeida considera que este é "o maior movimento de resistência coletiva na China em mais de 30 anos", desde Tiananmen, e também o "maior desafio à liderança" do Presidente Xi Jinping.

Para o comentador da SIC, este movimento de protestos poderá ter uma "evolução imprevisível": "Até pela falta de hábito na China de ocorrerem estes protestos".

Na SIC Notícias, afirma que não é provável que o Governo chinês alivie as medidas de contenção da chamada "Covid Zero"

"A base do regime chinês é a repressão sobre os cidadãos. Uma repressão que, em muitos casos, nós do outro lado do mundo não conseguimos perceber completamente (…) Tem a ver com uma repressão que, para além da violência objetiva e gráfica, é muito maior do que isso - é uma repressão que passa pelos sistemas de créditos sociais, por detenções na calada da noite (…)"

Germano Almeida destaca ainda os cânticos que se ouvem nas ruas da China, com os pedidos de renúncia não só do Presidente, mas também do Partido Comunista.

"A China não é um partido, é um país e, na base da liderança, de XI Jinping está essa confusão."