A despesa pública com análises clínicas duplicou com a pandemia. É a maior despesa de sempre em convenções do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No total, a despesa em saúde aumentou no último ano para o valor superior a 23 milhões de euros.

É o maior valor de sempre. A despesa em saúde ultrapassou os 23 mil milhões de euros, dos quais cerca de 7 (6,8) mil milhões foram pagos diretamente pelos utentes.

Preocupante é também a despesa pública com análises clínicas. Em 2021, mais do que duplicou: foram gastos 378 milhões de euros em exames laboratoriais, 100 vezes mais do que em 2019.

O alargamento das convenções para os testes PCR e testes rápidos de antigénio feitos em laboratórios e em farmácias para diagnosticar a covid-19 são responsáveis pelo aumento galopante.

Os gastos em hemodiálise dão também que pensar: Portugal é o único país da Europa que concentra o tratamento em dois prestadores privados.

A Entidade Reguladora da Saúde alerta para a concentração de mercado. No Algarve, a quase totalidade dos utentes do SNS fazem exames em prestadores não públicos.