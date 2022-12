Covid-19: Espanha introduz controlo para viajantes provenientes da China

Ocorre também no dia seguinte a uma reunião informal em Bruxelas convocada pela Comissão Europeia com o objetivo de encontrar “uma abordagem coordenada” dos Estados-Membros, mas que não conduziu a nenhuma decisão num sentido ou no outro.

Os países da UE "têm níveis relativamente elevados de imunização e vacinação" e "variantes que circulam na China já circulam na UE", explicou o Centro, considerando que tal medida não era necessária a nível da UE no seu todo.

Apesar da explosão no número de casos, as autoridades chinesas anunciaram que terminariam com as quarentenas obrigatórias à chegada à China em 8 de janeiro e permitiriam que os chineses voltassem a viajar para o estrangeiro, após três anos de isolamento.