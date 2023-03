Diretor do FBI aponta fuga de laboratório chinês como possível causa da pandemia de covid-19

O diretor do FBI provocou polémica ao dizer, em entrevista ao canal norte-americano FOX News, que os Estados Unidos acreditam que um incidente de laboratório pode ter dado início à pandemia de covid-19.

A incerteza e a polémica não são de agora, mas as suspeitas desta vez reaparecem de um dos mais altos cargos da investigação criminal do mundo.

“O FBI tem vindo a avaliar há bastante tempo que a origem da pandemia está relacionada, muito provavelmente, com um potencial incidente de laboratório em Wuhan”, proferiu Christopher Wray, diretor do FBI.

O responsável pela entidade norte-americana disse que as equipas de cientistas do organismo que dirige continuam a trabalhar no caso e atribui a responsabilidade ao Governo chinês.

China e EUA têm trocado acusações

As garantias e os pormenores do discurso do diretor do FBI são poucos, mas não há dúvida que ainda assim intensificam a guerra de acusações entre a China e os Estados Unidos.

“Vou apenas fazer a observação de que o Governo chinês, parece-me, tem feito o seu melhor para tentar ofuscar o trabalho que estamos a fazer, o trabalho que o nosso Governo dos EUA e parceiros estrangeiros próximos estão a fazer. E isso é uma infelicidade para todos”, acrescentou Christopher Wray.

Do lado chinês a resposta não tardou em chegar, com Pequim e negar acusações e a colocar em causa a credibilidade das afirmações norte-americanas.