Covid-19: teoria da fuga do novo coronavírus de um laboratório chinês ganha novo impulso

Desde o início da pandemia de covid-19 que os especialistas tentam esclarecer o mistério sobre a origem do vírus SARS-CoV-2. O Departamento da Energia dos EUA avança com a teoria de um acidente num laboratório na China, hipótese que já é sustentada por outras entidades como o FBI.

De acordo com um novo relatório do Departamento da Energia dos EUA, revelado no domingo pelo Wall Street Journal, que cita fontes anónimas, o vírus que é responsável pela pandemia de covid-19 provavelmente surgiu num laboratório na China, mas não como parte de um programa de armas.

Tanto o Wall Street Journal como o New York Times e a CNN ressalvam, no entanto, que esta nova análise é publicada "com um baixo nível de confiança" pelo Departamento de Energia, que supervisiona os laboratórios de biologia.

Com este novo relatório, o Dapartamento de Energia junta-se à teoria do FBI que afirma que houve um problema na manipulação do novo coronavírus num laboratório chinês. Outras agências norte-americanas de inteligência estimam que a covid-19 surgiu por transmissão natural e duas permanecem indecisas, de acordo com o Wall Street Journal.

"Por enquanto, não há nenhuma resposta final da comunidade de inteligência sobre o assunto", disse Jake Sullivan, consultor de segurança nacional da Casa Branca à CNN, no domingo.

Em meados de fevereiro, o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) comprometeu-se a fazer tudo para obter "uma resposta" sobre as origens do novo coronavírus SARS-CoV-2, negando as informações de que a organização desistiu da investigação.

A comunidade científica acredita que é crucial conhecer as origens da pandemia para poder lutar melhor ou até evitar a próxima.