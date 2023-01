Surto covid-19 na China: OMS diz que os números oficiais não refletem a realidade

Em Pequim, foram reforçadas as medidas de segurança para impedir que os jornalistas se aproximem da maior morgue da cidade, para onde estão a ser levadas vítimas da covid-19. Em Xangai, imagens captadas sem autorização mostram os corredores do hospital Tengji sobrelotados de pacientes. Nas traseiras, outro vídeo revela dezenas de sacos mortuários à espera de serem entregues às famílias.

A OMS diz que os números da covid-19, fornecidos pela China, não refletem a realidade, nem representam o número de doentes e de mortes. O aviso coincide com o reforço do controlo, na Europa e na Ásia, a passageiros provenientes de território chinês.

Oficialmente, o Governo chinês continua a garantir que tem a situação controlada. Anunciou o reforço da ajuda médica para as zonas rurais e mais desfavorecidas do país. Mas até a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que os números oficiais chineses não refletem a realidade: Pequim terá anunciado cinco vezes menos mortes desde que, no mês passado, terminou a política “Covid zero”.

Também a Coreia do Sul está a aumentar as restrições a quem chega da China, depois de um turista chinês, infetado, ter fugido do isolamento num hotel.

Portugal só quer impor restrições caso os 27 como um todo assim o decidam. A Alemanha também prefere uma resposta conjunta.

Na origem do número galopante de casos de covid-19, está a baixa taxa de vacinação da população chinesa. Os especialistas dizem ainda que as vacinas usadas são menos eficazes e fornecem pouca imunidade contra as novas variantes do vírus Sars-CoV-2.

A União Europeia disponibilizou -se para oferecer vacinas à China, mas o governo de Pequim recusou a oferta. A China não entende as medidas aplicadas pelos países, considera-as inaceitáveis e afirma tratar-se de retaliação politica.