Covid-19 chegou a Portugal há três anos: ainda se lembra de como tudo começou?

Parece que foi ontem, mas já lá vão três anos. Foi no dia 2 de Março de 2020 que o país mudou com o internamento dos dois primeiros doentes de covid-19 em Portugal. Três anos depois, já voltámos a muito do que era a normalidade, mas ainda se lembra dos meses seguintes ao início da pandemia?

Há precisamente três anos, os portugueses ouviam a notícia que dava conta dos primeiros internados por covid-19. Nos meses que se seguiram, a vida de todos mudou radicalmente.

Instalou-se o medo, a desconfiança e em alguns casos até a paranoia. As máscaras, as luvas, as viseiras, e uma coisa que muitos nem sabiam o que era, o álcool gel, passaram a fazer parte do dia a dia.

Boa parte do país ficou em teletrabalho

Uma boa parte do país ficou em teletrabalho, mas muitos profissionais continuaram a sair para trabalhar diariamente. A rua passou a ser um novo mundo.

Ficou a saber-se que a primeira coisa que uma boa parte dos portugueses pensa, quando se prepara para ficar em casa por tempo indeterminado, é em papel higiénico.

Comércio e estradas vazias

Começaram a levantar-se as barreiras e quem atendia ao público passou a ficar separado por um acrílico. O número de pessoas nos estabelecimentos era limitado e reduzido por metros quadrados.

Com o evoluir da pandemia as estradas ficaram cada vez mais vazias, inclusive, era necessária uma declaração para circular na rua.

Números da pandemia em Portugal

Passaram 1095 dias desde que foram internados os primeiros dois pacientes infetados com covid-19 em Portugal. Em 2020, 6.986 pessoas perderam a vida, em 2021 foram 11.988 mortes e em 2022, 6.822 óbitos. No total foram 25.796 mortos até ao final do ano passado.

Nestes primeiros dois meses de 2023, faleceram 435 pessoas, uma média de 7 mortes por dia.