Ronaldo "feliz" pela estreia a marcar na Liga saudita

O futebolista português Cristiano Ronaldo mostrou-se esta sexta-feira "feliz" por ter apontado o primeiro golo no campeonato saudita, ao serviço do Al Nassr, no empate "importante" a dois golos com o Al-Fateh, para a 15.º jornada.

"Feliz por ter marcado o meu primeiro golo na liga saudita e pelo grande esforço de toda a equipa para alcançar um empate importante numa partida muito difícil!", escreveu nas redes sociais o ponta de lança luso, que evitou hoje, de penálti, a derrota do Al-Nassr, já no período de descontos.

No Estádio Prince Abdullah bin Jalawi, em Al Ahsa, foi o antigo jogador do FC Porto Cristian Tello a inaugurar o marcador, aos 12 minutos, uma vantagem que foi anulada pelo brasileiro Anderson Talisca (ex-Benfica), aos 42, pouco antes de Ronaldo ter a primeira grande chance para marcar, levando a bola a embater com estrondo no travessão da baliza.