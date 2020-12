Missão científica vai estudar o icebergue gigante que ameaça ilha no Atlântico Sul

O icebergue gigante A-68A que se desprendeu em 2017 da plataforma de gelo Larsen C, na Antártida, está agora a menos de 100 quilómetros da Geórgia do Sul, uma ilha no Atlântico Sul. Tem sido monitorizado pelos satélites Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-3 da ESA, mas os cientistas querem vê-lo mais de perto.

O icebergue, que tem agora cerca de 3.900 km2, é um dos maiores icebergues já registados. Desde que "nasceu" em 2017, na altura com 5.800 km2, o icebergue viajou milhares de quilómetros desde a plataforma de gelo Larsen C, na Antártida. Já nas imediações da Geórgia do Sul, poderá provocar muitos estragos.

Uma equipa de cientistas britânicos do British Antarctic Survey (BAS) está agora a caminho para estudar o impacto que a massa de gelo vai ter sobre o meio ambiente.

Os grandes icebergues alteram a temperatura do mar e toda a envolvente e introduzem enormes volumes de água doce à medida que derretem. Isso afeta toda a vida marinha - desde os mais pequeno organismos como o planctôn até às maiores criaturas do oceano, como as baleias.

Os investigadores vão alcançar o A68a a partir do navio Royal Research Ship James Cook. Utilizarão veículos robóticos subaquáticos para analisar o ambiente em redor e em baixo da massa de gelo.

BAS

Os investigadores prevêm chegar ao local no final de janeiro e irão estudar o interior e a envolvente do A68a durante cerca de quatro meses.

"Provavelmente colocaremos instrumentos em cada extremidade do icebergue", explicou o oceanógrafo do BAS, Dr. Povl Abrahamsen, à BBC. Os instrumentos "vão monitorizar a temperatura e a salinidade da água do mar e recolher dados da concentração de clorofila".

"Os dados sobre a clorofila darão uma indicação da quantidade de fitoplâncton na água, os organismos que estão na base da cadeia alimentar. e que são comidos pelos pequenos crustáceos - krill -, que por sua vez são comidos pelos principais predadores".

O icebergue está agora numa corrente rápida chamada Frente de Corrente Circumpolar da Antártica Sul, ou SACCF.

Quando essa corrente se encontra com a plataforma continental da Geórgia do Sul, volta para o sudeste e o A68a parece ter rodado para essa direção.

A expectativa é que a corrente empurre o bloco de gelo sempre à volta da ilha, mas há sempre o risco de o icebergue ficar encalhado em águas mais rasas.