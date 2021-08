Planeta vai aquecer 1,5ºC em 2030, dez anos antes do previsto

O planeta está a aquecer mais depressa do que o esperado por causa do Homem. Fenómenos como as secas, as chuvas torrenciais e o aumento do nível do mar são inevitáveis nas próximas décadas, alerta o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU.

O relatório, desenvolvido ao longo de oito anos por centenas de peritos e cientistas, baseou-se em provas científicas.

O secretário-geral da ONU já reagiu às conclusões. António Guterres diz que o relatório deve ser encarado como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis, que estão a sufocar o planeta e a colocar a vida de milhares de milhões de pessoas em risco.

O documento deixa um aviso: é preciso agir depressa. As consequências do aquecimento global não vão desaparecer, mas os efeitos podem menos severos.