Suíça opõe-se ao abandono dos combustíveis fósseis até 2050

O Conselho Federal da Suíça anunciou a sua oposição a que o país abandone os combustíveis fósseis até 2050, como pretende um grupo de cidadãos que conseguiu levar a questão a referendo.

A designada "Iniciativa pelos Glaciares", que em 2019 recolheu as assinaturas necessárias para ser submetida a referendo, que não deverá realizar-se antes de 2024, não vai ter o apoio do governo, que apresentou uma contraproposta.

Em comunicado, o Executivo helvético disse na quarta-feira que partilha a preocupação nacional com os efeitos das alterações climáticas no país, entre os quais o desaparecimento de muitos dos glaciares alpinos, mas entende que a iniciativa "vai longe demais".

A recusa de Berna ao projeto foi recebida com deceção por organizações de defesa do ambiente, como a Greenpeace, que considerou a decisão "uma ocasião perdida", depois de em junho os suíços terem votado 'não' a uma iniciativa similar, que contemplava um aumento de impostos para conseguir reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.