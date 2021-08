Temperaturas estão a subir em várias regiões do mundo

O calor está a causar problemas um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos, escolas e bibliotecas do país estão a ser adaptadas para os chamados "abrigos climáticos". Em Espanha, a onda de calor é tal, que o anticiclone que a está a provocar já foi apelidado de Lucifer.

As ruas de Antequera, um município no centro da Andaluzia, estão praticamente vazias. É uma das zonas de Espanha que mais está a sofrer, com a recente onda de calor.

Em Málaga, a rua está mais movimentada, mas o calor é o mesmo. Os turistas, vão deixando conselhos uns aos outros.

São mais de 40 as províncias espanholas em alerta vermelho. O cenário, é semelhante em Itália.

A onda de calor provocada por um anticiclone vindo do Norte de África, está a levar a população e os visitantes de Sicília a procurar fontes de água. A zona, chegou a registar 48,8 graus durante a semana.

Não é só a Europa que está a aquecer. Portland, nos Estados Unidos, esta sexta-feira, foi atingido um novo máximo de temperatura. Escolas e bibliotecas da cidade foram transformadas em abrigos climáticos, pensados, sobretudo, para aqueles que moram na rua.

As ondas de calor não são propriamente um fenómeno novo, mas têm sido cada vez mais frequentes. Os cientistas, explicam que se trata de uma das consequências das alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global.

