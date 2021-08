Governo da Argélia decreta três dias de luto em memória das vítimas dos incêndios

O Governo da Argélia decretou três dias de luto em memória das 65 pessoas que já morreram nos incêndios. O fogo destruiu centenas de casas e continua a queimar milhares de hectares de oliveiras. É uma das mais importantes fontes de rendimento das populações que vivem no norte do país.

Sem meios aéreos de combate aos incêndios e com poucos ou quase nenhuns recursos humanos, os bombeiros pouco fazem e é a população que se esforça, como pode, para tentar travar a propagação das chamas.

O Governo argelino decretou três dias de luto nacional em homenagem às mais de 60 pessoas que já morreram por causa dos fogos e continua a pedir ajuda internacional para o combate às chamas.

Os incêndios começaram na segunda feira e, apesar da maior parte já estar controlada, há ainda 18 frentes de grandes dimensões na região da Cabília, na costa junto ao Mediterrâneo.

Ao lado, na vizinha Tunísia, onde as temperaturas atingiram valores recorde esta semana, muito perto dos 50 graus, também ardem milhares de hectares de florestas de acácias e pinheiros, em diversas regiões. O fogo já destruiu casas e campos agrícolas, mas não há registo de vítimas nem de feridos graves.

Na Grécia, a chuva que caiu na noite passada trouxe algum alívio, mas há ainda muitos incêndios ativos. A proteção civil grega diz que, nos locais mais em risco, os reacendimentos são constantes porque o terreno está muito quente e o vento, forte, ajuda a propagar as chamas.

Os bombeiros registaram, em apenas uma semana, 586 fogos em locais diferentes, e a população está a juntar-se em grupos de voluntários que confecionam e distribuem comida e bebidas às equipas de socorro e a todos os que estão a ajudar a combater as chamas.

Em Itália, a Sicília e a Calábria, no Sul, continuam a ser as regiões mais atingidas. Um pastor, de 77 anos, foi encontrado morto, junto às ovelhas, numa quinta, numa zona onde arderam centenas de hectares de mato. Um outro homem morreu, num acidente com um trator quando tentava apagar o fogo perto da casa onde vivia.

As autoridades italianas emitiram alertas para quase todo o país por causa do aumento da temperatura previsto para os próximos dias.