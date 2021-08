Fogo e calor continuam sem dar tréguas na Grécia e na Turquia

O fogo e as temperturas extremas continuam a não dar tréguas na Grécia e na Turquia.

Cerca de 85 pessoas tiveram de abandonar as suas casas na ilha grega de Evia, cercada na quarta-feira por aquele que é considerado o mais violento incêndio que atingiu a Grécia nos últimos dias.

Na Turquia as chamas entraram no perímetro de uma central térmica, que teve de ser evacuada. As chamas obrigaram bombeiros, polícia e moradores a fugir do local, pois o fogo já atingiu o perímetro da central, perto da cidade de Milas, sede do distrito de mesmo nome na província de Mugla, no sudoeste da Turquia.

As autoridades locais indicaram que os tanques de hidrogénio usados para arrefecer a central, que funciona com combustível e carvão, foram esvaziados por precauçãoe enchidos com água.