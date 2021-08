Central térmica evacuada devido à ameaça de um incêndio na Turquia

Uma central térmica no sudoeste da Turquia, próximo do mar Egeu, foi evacuada esta quarta-feira devido à ameaça do incêndio que lavra há mais de uma semana na zona.

Segundo reporta a agência noticiosa France-Presse (AFP), as chamas obrigaram bombeiros, polícia e moradores a fugir do local, pois o fogo já atingiu o perímetro da central, perto da cidade de Milas, sede do distrito de mesmo nome na província de Mugla, no sudoeste da Turquia.

Emre Tazegul

As autoridades locais indicaram que os tanques de hidrogénio usados para arrefecer a central, que funciona com combustível e carvão, foram esvaziados por precauçãoe enchidos com água.

Imagens enviadas pelo presidente da câmara de Milas, Muhammet Tokat, mostram um violento incêndio às portas da central.

"A central está em processo de evacuação total", escreveu Tokat na rede social Twitter.

TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE HANDOUT

Numa entrevista televisiva, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, admitiu esta quarta-feira à noite que a central térmica "corre o risco de ser destruída pelo fogo".

Incêndios na Turquia

Toda a região está a ser atingida há mais de uma semana por incêndios sem precedentes, que provocaram oito mortes e destruíram enormes áreas de floresta ao longo da costa sul da Turquia.

Bombeiros exaustos enfrentam pelo oitavo dia os piores incêndios da década na Turquia. Na última semana, 156 fogos florestais deflagraram no país. Devastaram florestas, zonas rurais e destinos turísticos. Há milhares de desalojados.