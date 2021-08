Enquanto uma parte do mundo se inunda, a outra continua em chamas

O mundo continua a sentir o efeito das alterações climáticas. Enquanto a onda de calor intenso se mantém em várias regiões do planeta, provocando incêndios, também as chuvas torrenciais estão a afetar vários países.

A água não deixa que se vejam as estradas, cobre o chão, afunda carros e destrói dezenas de casas. É este o cenário que se vive na Turquia.

Mais de 60 pessoas morreram em consequência das cheias dos últimos dias. Há ainda dezenas de feridos e milhares de pessoas desalojadas.

No Japão, depois de chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.

Na China, o cenário repete-se. As chuvas torrenciais afetaram algumas regiões. Na cidade de Liluin, mais de 20 pessoas morreram, oito mil ficaram desalojadas e muitas aldeias foram evacuadas por causa do aumento do nível das águas.

Segundo as autoridades chinesas, algumas partes do país vão continuar a ser afetadas durante este mês.

Uma parte do mundo continua em chamas

O contraste das alterações climáticas sente-se por todo o planeta.

Nos Estados Unidos, o incêndio Dixie, que já dura há um mês, continua a queimar no norte da Califórnia, forçando milhares pessoas a deixarem as suas casas.

As autoridades alertam para o perigo de novos incêndios. Em consequência das alterações climáticas, o oeste dos EUA tornou-se mais quente e seco nos últimos anos.

De acordo com os cientistas, os incêndios florestais serão cada vez mais destrutivos.