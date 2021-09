Alterações climáticas aumentam níveis de ansiedade nos jovens

As mudanças no clima, que provocam cada vez mais incêndios, chuvas torrenciais e cheias, estão também a causar um aumento nos níveis de ansiedade da população mais jovem.

Um estudo internacional, realizado por várias universidades, em diferentes países, incluindo Portugal, e envolvendo 10 mil jovens entre os 16 e os 25 anos, concluiu que 60% dos inquiridos estão muito preocupados com as alterações climáticas.

Três em cada quatro têm medo do futuro e metade acredita mesmo que a humanidade está condenada por causa das mudanças no clima. 60% dos jovens inquiridos diz sentir tristeza, ansiedade, raiva, desespero, angustia e vergonha.

Os jovens apontam responsabilidades aos governos a quem acusam de não saberem responder de forma adequada ao que está a acontecer ao planeta.

Os peritos falam numa nova doença, a eco-ansiedade, ou o stress relacionado com os problemas ecológicos e dizem que há cada vez mais pessoas a sofrerem por causa do medo das consequências das alterações climáticas.

Em setembro do ano passado, seis jovens portugueses de Lisboa e Leiria apresentaram queixa contra 33 países pela falta de ações concretas para reduzirem as emissões de gases com efeito estufa.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu luz verde à ação, num caso considerado pioneiro.

Veja também: