Ativistas escalam edifício do Governo britânico em protesto contra indústrias da carne e derivados

A poucos dias da cimeira do clima em Glasgow, vários ativistas escalaram esta terça-feira um edifício governamental de Londres para exigi mudanças de política.

O protesto exige o fim do financiamento das indústrias da carne e derivados e foi promovido pelo Animal Rebellion, uma organização que nasceu do movimento Extinction Rebellion contra as alterações climáticas.

Os manifestantes subiram cerca de 20 metros para fixar um cartaz na fachada do departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Governo britânico.

HENRY NICHOLLS

A polícia deslocou-se ao local, mas até ao momento não há registo de detenções ou incidentes.

Os manifestantes dizem que não vão sair até que o primeiro-ministro Boris Johnson se comprometa a pedir aos líderes mundiais compromissos na conferência da ONU sobre alterações climáticas, que começa este fim de semana na Escócia.

