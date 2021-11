O estudo é da Climate Central e prevê que, se nada for mudado, 50 das maiores cidades costeiras podem desaparecer do mapa. O Acordo de Paris prevê reduzir em 2°C as previsões iniciais para a temperatura média do planeta, fixando o aumento total em 1,5°C. Mesmo este cenário trará consequências: em Lisboa, por exemplo, as zonas ribeirinhas podem ficar inundadas.

O aumento da temperatura média do planeta pode desencadear efeitos muito severos, que serão devastadores para os diversos ecossistemas. Desde a época pré-industrial, o mundo já aqueceu 1,1°C, tendo cada uma das últimas quatros décadas sido mais quente que qualquer outra década desde 1850.

O estudo prevê ainda que se o aumento de temperatura média for superior a 2,7°C, algumas zonas do globo podem ficar inabitáveis durante as épocas mais quentes do ano.

