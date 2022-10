As alterações climáticas tornaram a seca no Hemisfério Norte, na Europa, nos Estados Unidos e na China 20 vezes mais provável do que há um século.

Os especialistas não têm qualquer dúvida de que a culpa é da ação humana. O uso indiscriminado de combustíveis fósseis, a emissão de gases que poluem a atmosfera, a atividade humana de uma forma geral, estão a provocar mudanças radicais no clima.

As conclusões são de um estudo publicado, esta quarta-feira, por um grupo de trabalho, que reúne os maiores especialistas em clima do mundo.

Se não fosse a ação humana, uma seca como a que vivemos este ano, só aconteceria de 400 em 400 anos.

As vagas de calor que atravessaram a Europa este verão, por exemplo, terão sido responsáveis por um excesso de 11.000 mortes em França e cerca de 8.000 na Alemanha. Na União Europeia a área ardida, em 2022, foi mais do dobro da média dos últimos 15 anos.