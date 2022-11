Ativistas ambientais ocupam seis escolas e universidades de Lisboa pelo fim os combustíveis fósseis

Duas escolas e quatro universidades estão hoje a ser ocupadas por ativistas ambientais do movimento Fim Ao Fóssil. Ocupa!.

Os ativistas exigem o fim dos combustíveis fósseis e a demissão do Ministro da Economia e do Mar António Costa Silva e prometem várias ações de protesto durante a semana em várias escolas.

Estão previstas ações nas escolas secundárias Liceu Camões e António Arroio, bem como nas faculdades de Letras e de Ciências da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Avenida de Berna.

Na Universidade Nova, as ações tiveram início pelas 9h00. No sábado à tarde, haverá uma manifestação no Campo Pequeno em Lisboa.

A porta-voz do movimento, Alice Gato, destaca as reivindicações a nível nacional e as várias palestras e atividades relacionadas com a ação de protesto durante a semana.