Os ativistas exigem o fim dos combustíveis fósseis e a demissão do ministro da Economia e do Mar , António Costa Silva, por já ter sido “CEO de uma petrolífera”, explica Alice Gato do movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!”

Estes alunos estão a dormir neste local há três dias e Leonor Pêra, também do movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!”, quando questionada se alguma coisa mudou desde o início do protesto, responde: “o espírito das pessoas” e a “voz”, que está “muito mais potente que no primeiro dia”.

Reconhece que cerca de metade dos professores desta escola estão solidários com a causa e no geral os alunos estão do lado do movimento.