Ativistas do movimento "Fim ao Fóssil" ocupam Ordem dos Contabilistas

Os ativistas do movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!” ocuparam este sábado à tarde a Ordem dos Contabilistas em Lisboa.

A manifestação agendada para esta tarde tinha arrancado há cerca de cinco minutos, no Campo Pequeno, quando os ativistas entraram dentro do edifício da Ordem dos Contabilistas onde estaria o ministro da Economia a dar uma conferência. No entanto, António Costa Silva já negou que estivesse no edifício.

No exterior, na Avenida Defensores de Chaves, centenas de manifestantes cantavam "Fora, fora Costa Silva".

Duas unidades das forças de segurança entraram dentro do prédio, estando os manifestantes a serem retirados, alguns deles arrastados pelas forças de segurança.

Uma das ativistas presentes na manifestação explica que terão entrado cerca de 30 pessoas no edifício e não planeiam desmobilizar deste local enquanto houver jovens no interior.