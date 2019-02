Papa tira fotografia com crachá onde se lê "Vamos abrir os portos"

A imprensa italiana publicou hoje uma fotografia do Papa Francisco a segurar num crachá, oferecido por um padre de Veneza, no qual se lê "Vamos abrir os portos", uma mensagem ao Governo italiano, que impede a chegada de migrantes.

A fotografia de Francisco foi publicada na rede social Facebook por Nandino Capovilla, padre de Marghera, Veneza, que entregou o crachá ao chefe da Igreja Católica.

Segundo o jornal católico "Avvenire", o padre Nandino Capovilla entregou o crachá após uma missa que o Papa Francisco realizou naquela localidade no início de uma reunião sobre migrações sob o título "Livre do medo".



O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, reagiu à fotografia e argumentou que o Papa Francisco "cuida das almas" e ele "dos cinco milhões de italianos pobres".

"Eu abro os portos para aqueles que têm a permissão para chegar à Itália", assinalou Salvini em declarações num programa de televisão.

Desde junho do ano passado, Itália tem repetidamente negado o desembarque de navios de organizações humanitárias que socorrem migrantes no Mediterrâneo, com o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, a fazer dessa uma das suas bandeiras.

Com Lusa