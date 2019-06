Miguel, o português que foi para o Mediterrâneo salvar vidas

Aos 24 anos, já com o curso de Física concluído, Miguel Duarte quis ser útil e juntou-se a uma organização não governamental alemã, a Jugend Rettet, e à tripulação do navio "Iuventa". Foram constituídos arguidos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, crime que em Itália pode valer 20 anos de prisão. À SIC, em Lisboa, Miguel Duarte disse que "faria tudo outra vez" porque acredita que fez o que está certo: salvar as pessoas. Agora, procura angariar apoios institucionais e fundos necessários para pagar a defesa através de uma campanha de financiamento coletivo.