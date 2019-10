Navio da Open Arms resgata 40 migrantes no Mediterrâneo

O navio da organização não-governamental espanhola Open Arms resgatou 40 migrantes, incluindo duas crianças e quatro mulheres, que viajavam numa balsa de madeira no Mediterrâneo, indicou hoje aquela ONG à agência de notícias Efe.

A ONG localizou a balsa na noite passada e forneceu aos migrantes coletes salva-vidas, água e comida, enquanto esperava por instruções das autoridades italianas.

Em 02 de outubro, o navio da Open Arms partiu do porto de Nápoles para a sua missão número 67, após ter ficado retido entre 22 de agosto e 21 de setembro no porto de Lampedusa para solucionar irregularidades técnicas e operacionais detetadas numa inspeção do Ministério dos Transportes italiano.

Lusa