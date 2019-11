Atenas transfere migrantes das ilhas para o continente

A decisão do Governo da Grécia de transferir imigrantes, das ilhas Egeias para território continental, tem sido acolhida com alguma resistência pela população local, segundo relatos da Associated Press.

Em causa está a transferência, para o continente, de centenas migrantes que estão a sobrelotar campos de acolhimento nas ilhas gregas. O transporte está a ser feito pela marinha grega e deverá prolongar-se pelas próximas duas semanas.

De acordo com a agência noticiosa, na cidade costeira de Salónica, uma marcha anti-imigração juntou no domingo cerca de uma centena de extremistas de direita, tendo sido recebida com uma contramanifestação de anarquistas.

Há ainda relatos de pessoas, transferidas da ilha de Lesbos para um porto próximo de Atenas, que no sábado tiverem de fazer mais de 500 quilómetros para o norte da Grécia e esperaram horas dentro de autocarros até poderem entrar em hotéis locais que concordaram acolhê-las.

Lusa