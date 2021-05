"Nunca vimos nada assim". As imagens da situação dramática em Ceuta

A porta-voz da Cruz Vermelha em Ceuta, Isabel Brasero, descreve a situação em Ceuta, com a chegada massiva de milhares de migrantes vindos de Marrocos.

A partir do centro de acolhimento, diz ao canal de televisão Telemadrid que estão a viver uma "situação sem precedentes".

"Temos participado travessias a nado há cerca de três semanas, mas não desta magnitude das últimas horas", diz, e acrescenta que a Cruz Vermelha está habituada a receber migrantes, "mas nunca como agora".

Isabel Brasero assegura que a Cruz Vermelha continua a ajudar todos os migrantes que chegam à praia e são transferidos para o centro de acolhimento a poucos metros, onde é garantida a assistência médica e social.

A Cruz Vermelha tem também barcos para ajudar a resgatar migrantes no mar, em conjunto com o Guarda Civil.

A responsável conta ainda que os funcionários da Cruz Vermelha estão vacinados e seguem um protocolo de segurança para receberem os migrantes.

Exército espanhol trava entrada de migrantes em Ceuta

A polícia espanhola está, esta terça-feira à tarde, a travar a entrada de migrantes no enclave espanhol. Perto de 6 mil pessoas vindas de Marrocos, em África, entraram em Ceuta. Cerca de 2.700 migrantes que entraram ilegalmente nas últimas horas já foram devolvidos.

Começaram a ser colocadas barreiras para impedir a entrada de mais migrantes.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, está no local. Tinha prometido agir "com firmeza" para restaurar a normalidade em Ceuta, após milhares de migrantes terem entrado no enclave a partir de Marrocos.

Ceuta é uma porta de entrada de migrantes para a Europa. As ruas do território espanhol no norte de Marrocos amanheceram esta terça-feira com um ambiente diferente da rotina habitual, com milhares de imigrantes procedentes do território marroquino a deambularem pelos bairros da cidade, segundo descreveram as agências internacionais.

Espanha não concede aos cidadãos marroquinos o estatuto de requerentes de asilo e apenas permite que crianças migrantes não acompanhadas permaneçam legalmente no país sob supervisão governamental.