Ceuta transfere 250 menores marroquinos para um polidesportivo coberto

As autoridades de Ceuta transferiram um grupo de 250 menores marroquinos para um polidesportivo coberto em Santa Amelia, preparado para acolher as crianças e descongestionar o armazém de Tarajal, para onde foram conduzidas inicialmente.

Segundo informaram à agência de notícias EFE fontes governamentais de Ceuta, a transferência ocorre na sequência da decisão de retirar pessoas do armazém industrial de Tarajal, de onde, na última quarta-feira, já tinham sido retirados 230 menores e transferidos para um abrigo temporário na área de Piniers.

Os menores foram transferidos pelas 22:30 de sexta-feira para instalações desportivas equipadas com beliches.

Este pavilhão de Santa Amelia foi utilizado durante os primeiros meses da pandemia de covid-19 para acolher menores marroquinos que se encontravam nas ruas da cidade, principalmente na zona portuária, e que não queriam dormir no centro de acolhimento.

O governo de Ceuta identificou 438 menores e anunciou que vai continuar o processo de identificação nos próximos dias junto dos cerca de 800 menores que entraram ilegalmente em Ceuta na segunda e terça-feira.

O pavilhão de Santa Amelia converteu-se, assim, num segundo alojamento de emergência que o governo regional teve de instalar nas últimas horas, após ter de reabrir o abrigo Piniers.

As autoridades do enclave espanhol reconheceram na sexta-feira enfrentar dificuldades em reunir famílias marroquinas com cerca de 438 crianças e adolescentes que esta semana entraram ilegalmente no enclave de Espanha no Norte de África, a partir de Marrocos.

Os responsáveis confirmaram que havia 438 menores desacompanhados entre as mais de 8.000 pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta entre segunda-feira e quarta-feira, escalando a fronteira marroquina ou contornando-a a nado.

Os funcionários dos serviços sociais ainda estão a verificar as idades dos menores que entraram no enclave e que estão em abrigos ou a vaguear pelas ruas, disse na sexta-feira à Associated Press (AP) Mabel Deu, uma porta-voz da autoridade daquela cidade.

A linha telefónica disponibilizada na quinta-feira para ajudar e encontrar os familiares de pessoas que atravessaram a fronteira já recebeu 4.400 chamadas, muitas das quais de pais desesperados por informações sobre os filhos, acrescentou a porta-voz.

De acordo com as autoridades espanholas, Marrocos já recebeu mais de 6.600 pessoas que tinham chegado a Ceuta, território espanhol e, logo, da União Europeia (UE), procurada por milhares de imigrantes africanos.