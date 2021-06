Jovem migrante encontrado morto no mar perto da costa de Ceuta

O corpo de um jovem foi localizado a flutuar perto da costa de Ceuta, durante a tarde desta terça-feira, pela Guarda Civil, o que totaliza quatro mortos resultantes da crise migratória daquela cidade autónoma espanhola.

As forças de segurança descobriram o corpo do jovem por volta das 17:00, com um barco de patrulha. Os primeiros dados sugerem que o jovem morreu afogado, presumivelmente enquanto tentava nadar para Ceuta.

A crise migratória de Ceuta

Começou no dia 17 de maio e resultou com a entrada de milhares de imigrantes, totalizando quatro mortos, encontrados no mar Mediterrâneo, perto da cidade autónoma espanhola.

De acordo com fontes da Guarda Civil e da Delegação do Governo, o primeiro corpo sem vida foi encontrado na tarde de 17 de maio, coincidindo com o primeiro dia da crise.

Um cidadão marroquino, de 19 anos, morreu ao fim da tarde enquanto tentava nadar até Ceuta, apesar dos esforços da Guarda Civil e da Cruz Vermelha para o reanimar na costa da praia de Tarajal.

Três dias depois, durante a tarde de 20 de maio, a Guarda Civil localizou uma pessoa a flutuar, também nas proximidades da praia do Tarajal.

O corpo da jovem de 16 anos foi recuperado muito perto da costa, após ter sido arrastado pelas correntes do mar.

No dia 22 de maio, a terceira morte ocorreu quando um jovem, com cerca de 20 anos de idade, morreu dentro do porto de Ceuta, quando caiu de uma altura de aproximadamente dez metros.

O jovem adulto, que alguns momentos antes tinha gravado um vídeo agradecendo a si próprio por estar em território nacional, morreu no hospital devido à gravidade dos seus ferimentos, especialmente na cabeça, depois de sofrer um forte traumatismo craniano produzido contra o solo.

Os três primeiros falecidos foram enterrados nos dias seguintes no cemitério muçulmano de Sidi Embarek.