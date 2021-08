Mais de 480 migrantes resgatados no Canal da Mancha num só dia

A pressão migratória sobre a Europa aumentou, agora em três frentes. No Mediterrâneo, na fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia, e no Canal da Mancha.

Num só dia foram resgatados 480 migrantes no braço de mar que separa a França do Reino Unido. É o número mais elevado desde o início deste ano.

Nos últimos oito meses, 10 mil pessoas chegaram ilegalmente ao Reino Unido através do canal da mancha.

Nos últimos meses também a Lituânia tem assistido ao aumento de migrantes que chegam da Bielorrússia, a maioria provenientes do Iraque. O Governo lituano diz que o regime de Lukashenko incentiva esta nova rota migratória como forma de retaliação às sanções impostas pela União Europeia por causa do desvio de um avião civil, em maio deste ano, e da detenção de um opositor que estava a bordo do aparelho.

A Lituânia deu ordens à guarda fronteiriça para recusar e expulsar, se necessário com recurso à força, todos os migrantes procedentes da Bielorrússia.

Do outro lado, o presidente Aleksandr Lukashenko anunciou o encerramento de fronteiras para impedir que os migrantes que fogem para a Lituânia regressem à Bielorrússia.