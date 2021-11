Embarcação rebocada para a ilha grega de Cós com 375 migrantes a bordo

Uma embarcação foi rebocada no domingo para a ilha de Cós, na Grécia, com 375 migrantes a bordo. Tinham sido intercetados ao largo da ilha de Creta, na sexta-feira, num barco com bandeira turca.

De acordo com as autoridades locais, a maioria do migrantes são homens e provenientes do Afeganistão.

Um dos passageiros foi encaminhado para o hospital na ilha de Cárpatos e seis pessoas foram detidas para interrogatório.

Todos os restantes migrantes foram transportados para o centro de refugiados em Cós, depois da Turquia se ter recusado a recebê-los de volta.

