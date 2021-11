"Bielorrússia é agência de viagens: acolhe, encaminha e ganha dinheiro com isso"

Em comentário na SIC Notícias, José Milhazes defende que a situação tem influência de Vladimir Putin, acusa a Bielorrússia de ser uma "agência de viagens" e considera que a União Europeia não está isenta de culpas na crise migratória em questão.

Começa por referir que a "estratégia de Aleksandr Lukashenko tem o apoio de Vladimir Putin", explicando que o objetivo é obrigar a União Europeia a comunicar com a Bielorrússia, assim reconhecendo que o líder de Minsk seja considerado pelos 27 como presidente legítimo.

"Os migrantes entram [no país] com autorização do poder bielorrusso e são encaminhados para as fronteiras para chantagear a União Europeia a sentar-se à mesa das conversações com Minsk", acrescenta.