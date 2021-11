Tensão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia: imagens mostram crianças a pedir desculpa

Um polícia polaco partilhou, esta quinta-feira, através do Twitter, um vídeo que mostra grupos de migrantes e de crianças com cartazes a pedir desculpa na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

O Governo de Varsóvia acusa a Bielorrússia de levar a cabo uma campanha de propaganda para encorajar migrantes a utilizar crianças, de forma a condicionar a opinião pública nos países europeus, numa altura em que a Polónia acusa o país vizinho de "terrorismo de Estado".

A situação na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia está a preocupar a Europa e o mundo. Para proteger uma pequena parte dos mais de 400 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia, o Polónia mobilizou 15.000 soldados. Em resposta, as autoridades bielorrussas responderam com o envio de mais 1.000 migrantes para a zona de fronteira.

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que as sanções contra a Bielorrússia vão aumentar "muito rapidamente, no início da semana que vem".

No meio da guerra diplomática estão agora perto de 4.000 pessoas, cercadas por muros de arame farpado. A esmagadora maioria é originária do Médio Oriente e está em busca de asilo na União Europeia.

