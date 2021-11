Migrantes vistos como "armas de arremesso" entre Bielorrússia e União Europeia

O editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro, considera que os migrantes estão a ser tratados como "armas de arremesso", critica a ação da União Europeia e vê Alexander Lukashenko como um "ditador cobarde".

Pedro Cordeiro considera que os migrantes estão a ser encarados como "armas de arremesso" entre o líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e a União Europeia, contudo, refere que a situação atual não é inovadora, pois já se verificou na Turquia, com Recep Erdoğan.

Acrescenta que "a União Europeia não está isenta de responsabilidades", sendo que "andamos escandalizados com o muro de Donald Trump e, agora, Charles Michel [presidente do Conselho Europeu] aceita a construção de um muro com fundos europeus".

Por fim, acusa o líder bielorrusso de ser um "ditador cobarde", visto que conta com o apoio de Vladimir Putin para subsistir no poder.

