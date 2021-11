Turquia é o país com mais refugiados do mundo

A Turquia é o país com mais refugiados no mundo. São mais de 4 milhões de deslocados do Médio Oriente mas também de África, como explica o comentador da SIC José Tavares.

A União Europeia assinou um acordo de 6 mil milhões de euros para Ancara gerir e conter estes refugiados às portas da Europa.

Na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, milhares de migrantes também tentam entrar na Europa.

Varsóvia acusa a Turkish Airlines, a companhia aérea turca, de facilitar o trânsito de migrantes para a região e agravar a crise migratória na Europa.

A transportadora turca foi acusada de colaborar com tráfico humano de migrantes e entretanto recusou transportar pessoas oriundas da Síria, Iraque e Iémen com destino a Minsk.

