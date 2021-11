Tensão na fronteira da Polónia com a Bielorrússia parece estar a acalmar

O Governo polaco diz que dezenas de migrantes continuam a tentar passar a fronteira, apesar das garantias por parte das autoridades bielorrussas. Varsóvia reconhece que são cada vez menos e que a tensão, na região, parece estar a acalmar.

O acampamento foi desmantelado e as imagens mostram o que sobra. Neste local amontoavam-se, nas últimas semanas, milhares de migrantes, desesperados por passarem a fronteira. A Bielorrússia garante que os está a travar.

Porém, a Polónia diz que, apesar de serem menos, dezenas de pessoas continuam a tentar entrar em território polaco. A guarda fronteiriça de Varsóvia detetou quase 200 tentativas, esta sexta feira. Metade dos números registados nos dois dias anteriores.

As organizações não governamentais, que dão apoio aos migrantes, lembram que o fluxo não vai parar - nem com as deportações à força, impostas pelas autoridades da Bielorrússia.

Os que não foram deportados, e os que ainda esperam para saberem o que lhes vai acontecer, passaram mais uma noite em armazéns, do lado bielorrusso da fronteira. É nestes espaços que tentam proteger-se do frio e onde recebem comida e algum apoio médico.

O primeiro ministro polaco vai, este domingo, à Letónia e Lituânia para reunir de emergência com os chefes dos Governos das republicas bálticas. Estes dois países partilham também fronteiras com a Bielorrússia e, tal como a Polónia, são vistas pelos migrantes como potenciais pontos de entrada na União Europeia.

