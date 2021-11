Crise migratória: irmãos sírios encontrados perdidos em floresta na Polónia

A condição dos migrantes na fronteira entre a Polónia e Bielorrússia encontrou um novo problema: começou a nevar. Muitos debatem-se cada vez mais com uma situação de vida ou de morte.

Perdidos na floresta já do lado polaco estão dois irmãos sírios. Ela, artista. Ele engenheiro mecânico.

Conseguiram passar a fronteira da Bielorrússia, mas para eles este é o fim do caminho. A neve que começou a cair torna a caminhada difícil mesmo para quem vem preparado. Para eles é já uma situação de vida ou morte.

Em vez do telemóvel utilizaram uma bússola para não serem localizados. Foram encontrados por uma organização não governamental polaca, que lhes tenta dar o conforto possível e que contactou as autoridades com a garantia de poderem ser requerentes de asilo.

Do outro lado da fronteira

Não é o que tem acontecido do outro lado da fronteira. As autoridades têm devolvido os migrantes à Bielorrússia. O Ministério da defesa polaco divulgou imagens de mais tentativas de entrada no país.

As agências humanitárias relatam 13 mortes nas últimas semanas.

Do lado da Bielorrússia, a situação não é muito melhor, com as imediações do armazém que acolhe milhares de migrantes cobertas de branco.

O regime bielorrusso diz ter repatriado de avião 120 migrantes.

A presidente Comissão Europeia avançou com uma proposta para criminalizar operadores de transportes que contribuam para o contrabando de pessoas e considera que este é um ataque híbrido às democracias europeias.

