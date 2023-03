Naufrágio em Itália: migrantes pagaram 8.000 euros por "viagem da morte"

A agência de fronteira da União Europeia, Frontex, informou que com a sua aeronave avistou o barco perto de Crotone na noite de sábado e alertou as autoridades italianas, que enviaram dois navios-patrulha, que voltaram devido ao mau tempo. A operação de resgate começou na manhã de domingo, depois de o barco se ter partido.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, negou a ideia de que o resgate foi adiado ou afetado pela política do Governo que desencoraja grupos de ajuda a permanecer no mar para resgatar migrantes.

"Não houve atraso", disse Piantedosi. "Tudo o que foi possível foi feito em condições de mar absolutamente proibidas."

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu aos líderes europeus uma ação rápida para responder à crise dos migrantes. Insistiu ainda que a única maneira de lidar com esta questão de forma séria e humana é impedir que os migrantes arrisquem as vidas em travessias marítimas.

A Amnistia Internacional afirmou que os governos europeus "devem garantir que haja rotas seguras e legais para as pessoas chegarem à União Europeia".