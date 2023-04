Mais de 800 migrantes resgatados em Itália, vídeo mostra momento de desespero no mar

Imagens divulgadas pela guarda costeira italiana mostram um grupo de migrantes que tentou desesperadamente chegar ao barco da guarda costeira, depois do seu barco ter afundado no mar.

Contudo, as chegadas de migrantes têm sido interrompidas nos últimos dias por causa das condições meteorológicas.

Os últimos quatro desembarques, com 179 pessoas, foram registados na manhã desta segunda-feira. No entanto, no domingo, 640 pessoas chegaram a esta pequena ilha.

Itália está a enfrentar um aumento da migração marítima do Norte de África. Só este ano foram registadas mais de 28 mil chegadas de migrantes.