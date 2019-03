O diplomata tem dois dias para deixar o país. Martin Kriener recebeu o autoproclamado Presidente interino da Venezuela no aeroporto de Caracas, depois do seu regresso do Brasil.

O Governo diz ser inaceitável que um diplomata estrangeiro apoie Juan Guaidó. Citado pela Globo, comunicou que a decisão se deve a "recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos do país" pelo diplomata.