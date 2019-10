Líderes mundiais sublinham que morte do líder não significa morte do Daesh

Vários líderes internacionais congratularam-se este domingo com o sucesso da operação militar, que culminou na morte do líder do Daesh, mas sublinham que o desaparecimento de al-Baghdadi não significa o fim do autoproclamado Estado Islâmico.

A captura do homem mais procurado do mundo não poderia ter ocorrido em melhor altura para Donald Trump.