Conselho de Estado dá parecer favorável à dissolução do Parlamento

A maioria dos conselheiros de Estado reunidos esta quarta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deram parecer favorável à dissolução do Parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

“O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 3 de novembro de 2021, no Palácio da Cidadela de Cascais, nos termos e para efeitos da alínea e) do artigo 133.º e da alínea a) do artigo 145.º da Constituição, deu parecer favorável, por maioria, à proposta de Sua Excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", informa a nota publicada no site da Presidência.

Isto significa que o país vai para eleições legislativas, só falta saber a data.

Marcelo Rebelo de Sousa fala esta quinta-feira ao país.