Mais de 100 subscritores pedem em carta aberta a Marcelo tempo para reorganização de partidos

Mais de uma centena de personalidades, a maioria de centro-direita, divulgou esta quarta-feira uma carta aberta ao Presidente da República pedindo que a data das eleições tenha em conta os processos eleitorais internos de vários partidos.

"Havendo vários partidos com processos eleitorais internos, regulares, obrigatórios e previamente iniciados, a resposta democrática não pode ser exigir-lhes que prescindam da democracia interna. Tal seria insustentável internamente, mas também criaria uma injusta vantagem ao obrigar alguns partidos a irem a eleições com líderes e programas com legitimidade substancial e formal caducadas", defendem os 117 subscritores.