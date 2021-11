Liderança do PSD: Paulo Rangel rejeita adiamento das eleições diretas

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, afirmou esta terça-feira que não é preciso suspender a "dmeocracia interna" no partido para ganhar as eleições legislativas.

Rui Rio, líder do partido apelou aos militantes na segunda-feira para fazerem uma reflexão sobre o adiamento das eleições diretas, marcadas para dia 4 de dezembro.

Paulo Rangel escreveu aos militantes:

"Não precisamos de suspender a democracia para ganharmos as legislativas. Precisamos antes que o novo líder do PSD esteja legitimado pelos militantes".

Perante a carta do opositor, Rui Rio recorre ao Twitter para lançar as suas críticas. O atual líder do partido foi ao baú buscar uma notícia de 2019, em que Paulo Rangel criticava Luís Montenegro por desafiar o líder do PSD a ir para diretas, quando faltavam quatro meses para as eleições europeias.

Rui Rio lembra que, no último Conselho Nacional, Paulo Rangel não se opôs à marcação de eleições no PSD.

O líder social-democrata deixou claro que era totalmente desajustado antecipar as diretas perante as circunstâncias que o país está a viver.

No próximo sábado, o PSD tem Conselho Nacional extraordinário para discutir a eventual antecipação do congresso.

