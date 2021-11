“Tudo é uma hipótese até ser tomada a decisão”: Marcelo fala ao país na quinta-feira

O Presidente da República anunciou no domingo que falará ao país na quinta-feira sobre a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa não quer comprometer-se com datas e só anunciará a decisão depois de ouvir o Conselho de Estado, com quem reunirá na quarta-feira.

Depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República (AR), o Presidente da República já ouviu os parceiros sociais e os partidos. Este domingo, falou pela primeira vez sobre o assunto.

“Uma parte dos partidos políticos ouvidos era favorável à dissolução, outra parte preferia outras soluções, mas aceitava a dissolução. Quanto à data, houve uma totalidade dos partidos no sentido de ser janeiro, mas depois datas diferentes. Segue-se a audição ao Conselho de Estado. Uma vez definida a posição sobre a dissolução da AR, passar à definição da data. Isso será feito entre quarta e quinta-feira”, revelou Marcelo.

O Presidente garante ainda que o processo está a decorrer da forma mais rápido possível, mas não se compromete com datas nem com uma solução fechada.

"Devolver ao povo a decisão"

“Tudo é uma hipótese até ser tomada a decisão, agora eu tive a ocasião de dizer porque é que outras alternativas não pareciam tão positivas como essa. Essa, no fundo, é devolver ao povo a decisão com a preocupação de não deixar haver distanciamento entre o povo e os seus representantes.”

Para já, Marcelo garante apenas que a decisão será sempre a pensar no melhor para o país e que será tomada sem pressões. Diz ainda que ninguém estava preparado para o que aconteceu e confessa que, até ao último instante, esperou que não acontecesse.

OE 2022 chumbado

Na semana passada, a Assembleia da República 'chumbou', na generalidade, o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL, abrindo caminho a eleições legislativas antecipadas.

O PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

