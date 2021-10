Foi no cenário de instabilidade à direita que os partidos com assento parlamentar foram recebidos em Belém. À exceção da Iniciativa Liberal, todos concordam com a realização de eleições legislativas a 16 de janeiro.

A direita defende que o Parlamento tem mesmo de ser dissolvido. Todos querem eleições rapidamente.

À esquerda, ainda não há certezas de que a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições seja o cenário que melhor serve o interesse nacional. Mas, se for essa a opção do Presidente da República, então que seja o mais depressa possível.

O dia 16 de janeiro é aquele que mais partidos estão dispostos a aceitar.

Nas audiências com o Presidente não terá havido tempo para falar de muito mais. Foram mais curtas do que o previsto.