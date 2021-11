Chega e Iniciativa Liberal concordam com data das eleições legislativas antecipadas

O Chega e a Iniciativa Liberal concordam com a data escolhida pelo Presidente da República para as eleições legislativas antecipadas.

O partido de João Cotrim de Figueiredo fala numa data "correta e razoável". Já André Ventura diz que compreende a decisão.

Presidente da República marca eleições legislativas antecipadas

O Presidente da República confirmou a dissolução do Parlamento e marcou eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa alegou divergências inultrapassáveis que deixaram o Governo sem base de apoio na Assembleia da República. O chefe de Estado disse ainda que a decisão é incompreensível para o cidadão comum, mas não havia alternativa.

O Orçamento do Estado para 2022 foi chumbado na generalidade na quarta-feira passada, 27 de outubro, com votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

